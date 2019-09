Comerica: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Comerica":

An der Heimatbörse New York notiert Comerica per 28.09.2019, 21:03 Uhr bei 65.14 USD. Comerica zählt zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Comerica einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Comerica jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Comerica als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 81,64 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 24,09 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 65,79 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Comerica beträgt das aktuelle KGV 8,82. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 22,79. Comerica ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Comerica höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 1,24 Prozentpunkte (4,07 % gegenüber 2,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".