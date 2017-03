Unterföhring (ots) -Comedy-Star vs. Starkoch. Entertainment-Multitalent vs.Bestseller-Autor. "Lucky Luke" vs. "Veganator": Bei "Schlag den Star"trifft Luke Mockridge (28) auf Attila Hildmann (35) - am 8. April2017 live um 20:15 Uhr auf ProSieben.Männer mit Durchhaltevermögen: Attila Hildmann gelang es, mitveganer Kost und Sport 35 Kilo abzunehmen. Heute ist HildmannFitness-Modell, Autor von zahlreichen Kochbüchern - und alsinternationaler Experte für vegane Küche gefragt. Luke Mockridgebegeisterte mit seinem Bühnenprogramm "I'm Lucky I'm Luke" in 165Live-Shows allein in den letzten zwei Jahren ganz Deutschland - undhat seit 2015 seine eigene Comedy-Show "Luke! Die Woche und ich" inSAT.1. Mit seinem neuen Programm "Lucky Man" ist Mockridge ab 20.04.on Tour.Vegan for fit oder fit for fun: Welcher der beidensportbegeisterten Stars beweist Biss und gewinnt die großeSamstagabendshow auf ProSieben? In bis zu 15 Spielrunden kämpfenMockridge und Hildmann bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Eltonmoderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Als Show-Actsind u.a. Take That live dabei."Schlag den Star" - am Samstag, 8. April 2017, um 20:15 Uhr, liveauf ProSiebenHashtag zur Show: #SdSBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell