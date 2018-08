Die Comedy-Show ist ab sofort weltweit über Vimeo On DemandverfügbarLas Vegas (ots/PRNewswire) - Die Schauspiel- und Comedy-LegendenEddie Griffin hat eine internationale Version seiner bejubelten Show"Eddie Griffin: Undeniable" exklusiv auf Vimeo On Demandherausgebracht.In dem urkomischen Special, eine 70-minütige Stand-up-Comedy-Show,kommen die vielen Facetten von Griffins Karriere zum Vorschein: vonhysterischen Wortwitzen bis zu beliebten Parodien von bekanntenPersönlichkeiten, und immer wieder mit einem Tribut an die bereitsverstorbenen Comedy-Stars Charlie Murphy, Bernie Mac, Dick Gregoryund Richard Pryor, die zu seinen engen Freunden zählten. DieZuschauer dürfen sich auf ein Feuerwerk aus humorvollen Anekdotenfreuen, in denen Griffin seine Lebenserfahrungen und seineBeziehungen verpackt und mit denen er die 30 Jahre seiner Karriereals Stand-up-Comedian feiert. "Undeniable" kann für 4,99 US-Dollardigital ausgeliehen und für 14,99 US-Dollar gekauft werden. Obendrauf gibt es hierbei noch nie gezeigte Bonus-Clips."Der internationale Start von 'Undeniable' ist etwas Besonderes,weil jetzt Fans rund um den Globus über einige der lustigsten Witzealler Zeiten lachen können", sagte Eddie Griffin. "Bislang war meineSondershow nur für Showtime-Abonnenten verfügbar, aber jetzt kann ichsie der ganzen Welt zeigen. Genießt es!"Unter folgendem Link kann "Undeniable" digital ausgeliehen odergekauft werden: vimeo.com/ondemand/undeniable(https://vimeo.com/ondemand/undeniable).Griffin residiert derzeit als Hauptact mit einer ständigenStand-up-Comedy-Show unter dem Titel "The Eddie Griffin Experience"im The Sayers Club des SLS Las Vegas (http://www.slslasvegas.com/).Die Comedy-Show läuft jede Woche von Montag bis Mittwoch um 20 Uhr.Neben Griffins Dauer-Show im SLS Las Vegas zieht die "Eddie Griffin:Undeniable"-Tour durch die gesamten Vereinigten Staaten. Außerdemtourt der Comedy-Star mittlerweile im fünften Jahr zusammen mit denComedians George Lopez, Cedric "The Entertainer" und D.L. Hughley mit"The Comedy Get Down" durchs Land.Werden Sie zum Griffin-Kenner und bekommen Sie die neuestenNeuigkeiten direkt von Eddie über www.eddiegriffin.com.INFORMATIONEN ZU EDDIE GRIFFINEinen Namen machte sich Eddi Griffin als Schauspieler und Comedianauf Bühne, Leinwand und im Fernsehen in mehr als 50 Film- undFernsehproduktionen. Hauptrollen spielte er unter anderem in denSpielfilmen "Undercover Brother" und "John Q" sowie in seiner eigenenFernsehserie "Malcolm & Eddie", die derzeit alsSyndication-Produktion läuft. Aktuell ist Griffin Hauptact in einerDauershow im The Sayers Club, der sich im SLS Las Vegas Hotel undCasino befindet. Einen Auftritt als Ehrengast hat er in dem Film "AStar is Born", der im Herbst 2018 herauskommen wird und für den erzusammen mit anderen Stars, wie Dave Chappelle, Lady Gaga und BradleyCooper, vor der Kamera stand. Griffin wurde zudem von Comedy Centralin die Liste der "100 Greatest Stand-Up Comedians of All Time" (Die100 größten Stand-up-Comedians aller Zeiten) aufgenommen. WeitereInformationen erhalten Sie unter eddiegriffin.com. Bleiben Sie in aufdem Laufenden und werden Sie Teil des "Team Griffin" auf Facebook(https://www.facebook.com/EddieGriffinOfficial/), Twitter(https://twitter.com/EddieGriffinCom) und Instagram(https://www.instagram.com/eddiegriffin/?hl=en).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/727908/Eddie_Griffin_Undeniable__2.jpgPressekontakt:Emma Williams702-868-4545Emma.Williams@wickedcreative.comOriginal-Content von: Eddie Griffin, übermittelt durch news aktuell