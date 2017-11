Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: "Stromberg-Star" Christoph Maria Herbsthat ja schon viele Rollen gesprochen, aber was er jetzt zusammen mit"Knallerfrau" Martina Hill in dem Comedy-Hörspiel "Rudi - Harte Luft"abliefert, ist absolut einzigartig. Sie spricht nämlich alleweiblichen Rollen und er - bis auf eine, die der Rapper Sidoübernimmt - alle männlichen. Keine einfache Aufgabe bei Rosie, Rita,Ramona, Regina, Rachel, Ralle, Ringo und Rudi. Denn das sind allesBienen aus dem R-Volk, die in einem Stromkasten auf einer BerlinerVerkehrsinsel leben. Und Rudi, einer von fast 40.000 fleißigenArbeiterbienen, wird von einem auf den anderen Tag von einer ganzkleinen Nummer zu einer riesengroßen. Uwe Hohmeyer verrät Ihnen,warum!Sprecher: Fleißig ist sie, die männliche Arbeiterbiene R 1822 -"Hallo, ich bin´s: Rudi! - und ein getreuer Anhänger seiner KöniginRegina:O-Ton 1 (Rudi - Harte Luft, 11 Sek.): "Es lebe Regina die Erste!"Sie lebe hoch." "Gebt mir ein R." "R!" "Gebt mir ein R." "R!" "Gebtmir ein R." "R!"Sprecherin: Ansonsten hängt Rudi gern mit seinen zwei bestenFreunden ab. Mit Ralle, mit dem er sich eine Wabe teilt und deraussieht wie eine schwangere Hummel...O-Ton 2 (Rudi - Harte Luft, 04 Sek.): "Mach hinne, Rudi, sonstsind die Pollenflakes alle."Sprecher: Und mit Karlos, dem Kackerlak, mit dem er sichregelmäßig in der Nektar-Bar trifft:O-Ton 3 (Rudi - Harte Luft, 08 Sek.): "Hola, Rudi, Amigo. Da bistdu ja endlich, komm rein, alter Pollenroller. Ich gebe einen aus..."Sprecher: Nur die böse Renate macht ihm immer wieder das Lebenschwer:O-Ton 4 (Rudi - Harte Luft, 13 Sek.): "Halt, wo willst du hin?""Äh, nach Hause! Was soll die Frage, Renate?" "Torwächterin, Biene R359, heißt das! Also: Name, Funktion, Flugziel: Aber zackig!"Sprecher: Aber dann gerät das R-Volk eines Tages in große Gefahr,weil die böse Roswitha Königin Regina außer Gefecht setzt, um derenPlatz einzunehmen. Die Bienen leisten allerdings Widerstand:O-Ton 5 (Rudi - Harte Luft, 13 Sek.): "Du wirst nie auf dem Thonsitzen, Roswitha, das wird Rudi verhindern. Er ist schon unterwegs,um die Königin zu retten." "Rudi, der mickrige R 1822? Dass ich nichtlache..."Sprecher: Doch der unterschätzte Rudi gibt wirklich alles fürseine Königin:O-Ton 6 (Rudi - Harte Luft, 09 Sek.): "Ohne groß nachzudenken,stürmte ich durch Roswithas Büroräume und an den verdutztenLeibwächterinnen vorbei, bis in die königlichen Gemächer. Niemandwagt es, mich aufzuhalten... Oh, nein: Majestät?"Abmoderationsvorschlag:Ob Rudi noch rechtzeitig kommt, um seine Königin und seineangebetete Rachel zu retten? Einfach mal reinhören in "Rudi - HarteLuft". Das Comedy-Hörspiel mit Martina Hill und Christoph MariaHerbst ist bei Argon erschienen - und da wird gelispelt, gesächseltund gewienert, was das Zeug hält. Außerdem sorgt Sido alsAussteiger-Biene Onkel Siggi, die in einer rostigen Cola-Dose wohnt,für den absoluten Coolness-Faktor.Pressekontakt:Maria NowotnickPresseArgon Verlag GmbHWaldemarstraße 33A, Hof 2, Aufgang B10999 BerlinTel: 030/ 25 76 206 45Mobil: 0151/ 25 99 28 49Fax: 030/ 2 57 62 06-20maria.nowotnick@argon-verlag.deOriginal-Content von: ARGON-Verlag, übermittelt durch news aktuell