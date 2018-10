Ein Comeback und ein Gigantenduell - BILD

Das war "Mei liabste Hütt?n 2018"Villach (ots) - Über 26.000 Hüttenfans bescherten der diesjährigen[Wahl zur "liabsten Hütt`n"](https://huetten.wanderdoerfer.at/huettenwahl/) in [ÖsterreichsWanderdörfern] (https://www.wanderdoerfer.at/) nicht nur einen neuenTeilnehmerrekord, sondern auch eine epische Rivalität und dasComeback einer Legende. Die Vergabe der Spitzenpositionen war dabeiheuer erstmals eine rein tirolerische Angelegenheit.Zwtl.: Battle of Kitzbüheler AlpenIn der Kategorie "liabste Ausflugshütte" (auch mit dem Auto zuerreichen) kam es zu einer Neuauflage des nervenzerfetzendenletztjährigen Zweikampfs zwischen der [Pulvermacher Scherm](https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/pulvermacher-scherm/) ausdem [PillerseeTal] (https://www.ots.at/redirect/PillerseeTal), dempittoresken Alpengasthof mit jeder Menge Tiroler Flair, und derFeinschmeckerhütte [Fischbachalm](https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/fischbachalm/) aus [St.Johann in Tirol] (https://www.ots.at/redirect/StJohann).Zwtl.: So viele Stimmen wie noch nieWar dieses Aufeinandertreffen schon 2017 an Spannung kaum zuüberbieten, so pulverisierten die beiden Vertreter aus denKitzbüheler Alpen heuer sämtliche Hüttenwahlstandards. Schlussendlichkonnte die [Pulvermacher Scherm](https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/pulvermacher-scherm/), mitschier unglaublichen 9.511 Siegerstimmen, ihren Triumph aus demVorjahr wiederholen und die [Fischbachalm](https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/fischbachalm/), mitebenfalls imposanten 8.298 erhaltenen Nennungen, auf den zweitenPlatz verweisen. Auf dem dritten Rang landete die urig charmante[Frankalm] (https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/frankalm/) ausdem [Brixental] (https://www.ots.at/redirect/Brixental), ebenfallsein Kandidat aus den Kitzbüheler Alpen.Zwtl.: Eine Legende kehrt zurückVon 2015 - 2016 beherrschte die [Stabanthütte](https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/stabanthuette/) dieKategorie "liabste erwanderbare Hütte", ehe sie im letzten Jahr nichtnur vom Thron gestürzt wurde, sondern sogar das Siegerpodest umlächerliche 18 Stimmen komplett verpasste. Das konnten dieengagierten Wirtsleute Gabi und Erich Obkircher nicht auf sich sitzenlassen. Und so steht ihre Hütte mit den überwältigenden Ausblicken indie [Osttiroler](https://www.wanderdoerfer.at/osttirol/wanderregion/osttirol/)Bergwelt, dieses Jahr wieder ganz oben.Zwtl.: Ein gallisches Dorf in Osttirol1.609 Stimmen sicherten ihr letzten Endes den Sieg vor der[Möseralm] (https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/moeseralm/),einer gemütlichen Einkehr für Jung und Alt im [PillerseeTal](https://www.ots.at/redirect/PillerseeTal1), und der [Bärstättalm](https://www.ots.at/redirect/Bärstättalm) im [Brixental](https://www.ots.at/redirect/Brixental1), deren traumhaftePanoramaterrasse das Herz jedes Naturliebhabers höher schlagen lässt.Mit ihrem Erfolg konnte die [Stabanthütte](https://huetten.wanderdoerfer.at/huette/stabanthuette/) zudem einetotale Dominanz der Kitzbüheler Alpen verhindern, die fünf der sechsTopplatzierungen in den beiden Kategorien eroberten.Zwtl.: Eine Teilnahme lohnte sichNeben den erfolgreichen Hütten freuen sich auch die Gewinner derHüttenwahl-Verlosung über einen romantischen Almhüttenurlaub vomAlmliesl, Urlaubsgutscheine von [Österreichs Wanderdörfern](https://www.wanderdoerfer.at/) und hochwertige Wanderaccessoires derHersteller LOWA und Löffler. Detailliertere Informationen zu derHüttenwahl und den über 600 Hütten auf dem Hüttenportal von[Österreichs Wanderdörfer] (https://www.wanderdoerfer.at/) findensich unter: [https://huetten.wanderdoerfer.at/](https://huetten.wanderdoerfer.at/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Österreichs Wanderdörfer e.V.Tel.: +43 (0) 42 42 / 25 75 31office@wanderdoerfer.atwww.wanderdoerfer.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4890/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuell