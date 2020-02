Comeback bei YouTube: RTL-Star Milena Preradovic will wöchentlich talken (FOTO)

Berlin/Feldkirchen in Kärnten (ots) - Wenn alles nach Plan läuft, wird Ex-RTLModeratorin Milena Preradovic (57) das Jahr 2020 zu einem Comeback nutzen. Mitdem Social-Media Format "Punkt.Preradovic" will die Moderatorin und Journalistinüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft talken. Motto: Das Thema der Woche -10 Minuten. Auf den Punkt. Milena Preradovic: "Auf Social Media entscheiden jabereits die ersten 5 Sekunden, ob die Leute dranbleiben. Das Thema muss spannendsein und Zündstoff haben."Themen mit ZündstoffDen Anfang macht der Automobil-Experte Andreas Kessler, der zum ThemaElektromobilität die Frage beantworten muss: " Nur Blech statt Gold - Verpennendie Autobosse die Zukunft?" Im wöchentlichen Rhythmus wird Milena Preradovic ausihrem Studio in Österreich senden und mit Experten aus aller Welt per Video-Chattalken. In der zweiten Ausgabe von "Punkt.Preradovic" geht es um das ThemaLebensversicherungen.Social Media ist das neue TVMilena Preradovic: "Vor wenigen Jahren hätten wir hierfür noch einen TV-Sendergründen müssen. Heute reicht mir die Laptop-Kamera in meinem Büro. Selbst dieRegie steuert sich über eine App." Aus Nachrichten-Sicht ist das Jahr 2020 derperfekte Zeitpunkt für die Journalistin aus Gelsenkirchen zu einem Comeback.Trump, Fußball-EM und Automobilkrise sind gesetzte Themen. Neu ist fürPreradovic allerdings die Social Media Welt: "Ich habe keine Angst vor einemShitstorm", so die heute 57jährige vor ihrem Comeback. "Ich freue mich riesigauf den Neustart und neues Publikum. Wenn das Format gut ankommt, könnte ich mirperspektivisch auch einen täglichen Chat vorstellen. Der User wird entscheiden."PUNKT.PRERADOVICYouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-q8URCNmX5Wg4R9kXtW4tgFacebook: https://www.facebook.com/punktpreradovicPressekontakt:Florian Otto: 0176-73895885Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141781/4530753OTS: PUNKT.PRERADOVICOriginal-Content von: PUNKT.PRERADOVIC, übermittelt durch news aktuell