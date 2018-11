Unterföhring (ots) -"Wer 'The Voice' kennt, wird 'The Voice Senior' lieben",prophezeit Sascha Vollmer. "Ich glaube, dass 'The Voice Senior' allesin den Schatten stellen wird", sagt Alec Völkel. Nach fünf JahrenPause sitzen die Frontmänner von The BossHoss wieder auf Deutschlandsberühmtesten roten Drehstühlen. Im Wettstreit mit den weiterenCoaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha batteln sich TheBossHoss um die beste Stimme ab 60 - bei "The Voice Senior" ab 23.Dezember in SAT.1."Mit 'The Voice Senior' geben wir zum ersten Mal ganz bewussteiner älteren Generation die Chance, uns mit ihrer Stimme zuüberzeugen", sagt Yvonne Catterfeld. "Das ist die Geburtsstunde einesneuen 'The Voice'-Universums", sagt Mark Forster. "Es ist das ersteMal, dass Sängerinnen und Sänger über 60 gegeneinander antreten",sagt Sasha. Moderiert wird "The Voice Senior" von Lena Gercke undThore Schölermann.SAT.1 zeigt vier Folgen von "The Voice Senior" jeweils sonntagsund freitags um 20:15 Uhr am 23., 28., und 30. Dezember sowie dasgroße Finale am 4. Januar 2019.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell