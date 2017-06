Comeback der Investitionen sorgt für konjunkturellen Rückenwind in der Eurozone

Frankfurt am Main (ots) -- KfW Research hebt Wachstumsprognosen für 2017 auf +1,8 % und für2018 auf + 1,7 % an (Vorprognose für beide Jahre 1,6 %)- Konsum bleibt treibende Kraft, auflebende Investitionstätigkeitwird mehr und mehr zum zweiten Standbein- Nach Wahlen im Herbst öffnet sich Zeitfenster fürinstitutionelle Reformen im EuroraumDie europäische Wirtschaft kommt gut voran: Im ersten Quartal lagdas Wachstum in der Eurozone bei 0,6 % - und fiel damit dynamischeraus als etwa in den USA und Großbritannien. Die positive Entwicklungdürfte anhalten, wie die gute Stimmung in der Wirtschaft in derBreite der Eurozone signalisiert. KfW Research hebt daher seineKonjunkturprognose für 2017 an auf 1,8 % (Vorprognose +1,6 %). Auchim kommenden Jahr dürfte das Wachstumstempo der Wirtschaft ähnlichausfallen. Für 2018 erwartet KfW Research einen Zuwachs desBruttoinlandsprodukts im Euroraum in Höhe von 1,7 % (Vorprognose: 1,6%).Mit Blick auf das Stimmungshoch in den Unternehmen allein wäredurchaus noch mehr Konjunkturoptimismus zu rechtfertigen. Dieverfügbaren harten Daten zeigen aber bisher keine grundlegendeErhöhung des Wachstumstempos an: Die Industrieproduktion in Europastagnierte im ersten Quartal, die Arbeitslosigkeit sinktkontinuierlich, aber nicht schneller und die Reallohndynamik erhält2017 aufgrund des energiepreisbedingten Anstiegs der Inflationsrateeinen Dämpfer. Die Wachstumsbeiträge des Konsums bleiben zwar dietreibende Kraft des Wirtschaftswachstums, sie nehmen jedoch nichtweiter zu. Zum zweiten Standbein des europäischen Wachstums dürfte indiesem Jahr allerdings die Investitionstätigkeit werden. Bereits imersten Quartal haben die Bruttoanlageinvestitionen 0,3 Prozentpunktezum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts beigetragen. Die steigendeKapazitätsauslastung, das Verblassen politischer Risiken nach denWahlen in Frankreich und den Niederlanden und die positivenGeschäftserwartungen der Unternehmen in der Eurozone sprechen dafür,dass sich das Investitionsklima weiter aufhellt: "Wir sehen in diesemJahr endlich die Trendwende bei der Investitionstätigkeit. Ich gehedavon aus, dass die Unternehmer Schritt für Schritt mutiger werdenund die guten Finanzierungsbedingungen nutzen, um ihreKapitalausstattung zu modernisieren und erweitern. Das Comeback derInvestitionen sorgt für konjunkturellen Rückenwind: Wir heben unsereKonjunkturprognosen für den Euroraum auf 1,8 % im laufenden und 1,7 %im kommenden Jahr an."Der Aufschwung in Europa geht damit mit stabilen Wachstumsratenins vierte Jahr. Doch weiterhin gilt, dass politische Entwicklungenden scheinbar robusten Aufschwung aus der Bahn werfen könnten.Zeuner: "Der Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen zeigt, dassisolationistische Ideen dort nicht vom Tisch und negativeÜberraschungen auch in der US-Handelspolitik nicht auszuschließensind. In Europa wird sich nach den Wahlen in Großbritannien dasAugenmerk verstärkt auf den Brexit und die bevorstehenden hartenAustrittsverhandlungen richten, die für Unsicherheit sorgen dürften,auch wenn das konjunkturelle Risiko für die Eurozone auf absehbareZeit begrenzt bleibt." Schließlich mache die Lage in Italienunverändert Sorgen. Das Bankensystem ächze unter den hohen Summennotleidender Kredite, die nur langsam abgebaut werden könnten. Hinzukämen die anstehenden Neuwahlen mit dem Risiko einer Mehrheiteuropakritischer Parteien. Da die Neuregelung des Wahlrechts Formenannimmt, sei ein vorzeitiger Wahltermin im Herbst 2017 im Bereich desWahrscheinlichen.Neben den Abwärtsrisiken besteht aber auch die Chance, dass dieeuropäische Wirtschaft stärker wächst als prognostiziert:"Frankreich, Deutschland und Italien starten fast synchron in eineneue Legislaturperiode. Zusammen mit der wirtschaftlichen Erholungund dem neuen Bewusstsein für die Bedeutung der EU in einer Weltvoller Unsicherheitsfaktoren öffnet sich so ein Zeitfenster für dieWiederaufnahme der institutionellen Reformen der Eurozone", soZeuner. Deuteten sich hier greifbare Fortschritte an, die dasFundament des Währungsraums nachhaltig stärken, dürfte dieInvestitionsdynamik angesichts der ohnehin guten Stimmung nochmals anFahrt gewinnen.Den KfW-Konjunkturkompass Eurozone finden Sie unter:http://ots.de/sTd5dPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell