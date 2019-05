Comeback der Getränkedose in Deutschland geht weiter

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Getränkedose erlebt in Deutschland ein Comeback.



Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der verkauften Dosen um gut 23 Prozent auf mehr als 3,5 Milliarden, wie das Forum Getränkedose am Freitag mitteilte. Besonders beliebt ist Bier aus der Dose: Mehr als 40 Prozent aller Getränkedosen sind mit Gerstensaft gefüllt.

Die Getränkedose hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Bis 2002 gingen jährlich sogar mehr als 7 Milliarden Getränkedosen über den Ladentisch. Doch brach die Zahl der verkauften Dosen mit der Einführung des Dosenpfands 2003 auf nur noch 300 Millionen ein. Nach Einführung des einheitlichen Pfandsystems 2006 ging es jedoch wieder stetig nach oben - zuerst langsam, dann immer schneller.

Zum Comeback verhalfen der Getränkedose nicht zuletzt die Discounter. Seitdem sie wieder Bier in Dosen statt in PET-Einwegflaschen in ihren Regalen anboten, stieg der Dosenabsatz spürbar, wie das Fachblatt "Lebensmittel Zeitung" berichtete. Auch der Erfolg von Energy Drinks wie Red Bull oder Monster half.

Die Umweltbilanz der Aluminiumdosen ist allerdings weiterhin umstritten. Umweltschützer kritisieren den hohen Energieverbrauch bei der Aluminiumproduktion. Das Forum Getränkedose verweist dagegen darauf, das die Recyclingquote bei Getränkedosen in Deutschland 99 Prozent betrage und für das Recycling nur ein Bruchteil der Energie benötigt werde, die bei der Produktion von Primäraluminium notwendig sei./rea/DP/jha