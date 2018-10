Comeback: Erster neuer Warenhaus-Standort seit Jahrzehnten / Gropius Passagen: Karstadt baut Filialnetz in Berlin weiter aus

Berlin (ots) - Karstadt eröffnet am 25. Oktober 2018 sein neuesWarenhaus in den Berliner Gropius Passagen und treibt damit seineWeiterentwicklung voran. Die neue Filiale wurde in ihrer Größe undKonzeption genau auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten. Für dieneue Filiale unterzeichnete Karstadt einen langfristigen Mietvertrag.Zusammen mit der 2019/20 eröffnenden Filiale in Berlin-Tegel,verdichtet sich das Karstadt-Filialnetz in Berlin auf neunWarenhäuser.Karstadt-CEO Dr. Stephan Fanderl erklärt: "Wir haben in denGropius Passagen ein völlig neues Einkaufserlebnis geschaffen: Einindividuell auf den Standort zugeschnittenes Angebot, bei demstationäre und online Sortimente auf das engste zusammenwachsen.Dieser Standort hat soziodemografisch ein erheblichesEntwicklungspotenzial und wir erwarten dementsprechend einen starkenZuwachs an Kaufkraft. Unsere Kunden kommen nicht nur aus derunmittelbaren Nachbarschaft, sondern auch aus den umliegenden, starkwachsenden Gemeinden."Die neue Karstadt-Filiale in den Gropius Passagen umfasst ca.7.900 Quadratmeter Verkaufsfläche auf drei Etagen. Angefangen beimmodernen Ladenbau bis hin zum Einsatz digitalerInformationsplattformen ist der Einkauf in dem neuen Warenhaus einbesonderes Erlebnis. Um die Kundenwünsche noch besser zu erfüllensind beispielsweise alle Mitarbeiter mit mobilen Endgerätenausgestattet und in der ganzen Filiale finden sich digitaleInformationspunkte. Selbständig oder gemeinsam mit einem Mitarbeiterkönnen die Kunden dort an großen Bildschirmen durch das Sortiment derFiliale und von karstadt.de stöbern. Auch eine Bestellmöglichkeit vonProdukten - in die Filiale, nach Hause oder in eine andere BerlinerFiliale - ist über diesen Service möglich.Neben der Filiale in den Gropius Passagen ist für 2019/20 bereitsein weiteres Warenhaus in Tegel geplant. Die beiden neuen Warenhäusererweitern das bestehende Karstadt-Filialnetz in Berlin jeweils nachSüden und Norden und stärken damit nachhaltig die Marktposition desUnternehmens in der Metropole."Wir freuen uns sehr, dass wir einen so fortschrittlichen undstarken Einzelhändler wie Karstadt für die Gropius Passagen gewinnenkonnten. Wir wissen, dass Karstadt für das gesamte Center einwichtiger Kundenmagnet sein wird. Die neue Filiale in den GropiusPassagen ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt in dererfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Karstadt",sagt Andreas Hohlmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung vonUnibail-Rodamco-Westfield Germany.Die Eigentümer der Gropius Passagen, Investmentmanager TH RealEstate und Unibail-Rodamco-Westfield Germany, modernisieren dasgeschichtsträchtige Shopping-Center seit Herbst 2014 mit einemGesamtinvestment von rund 125 Millionen Euro. Ziel ist es, den Fokusauf Fashion und Lifestyle in Zukunft noch stärker zu unterstreichen.Dazu erhielt das Center bereits ein helleres und offeneres Design,eine neu gestaltete Kundeninformation und bequeme Sitzgelegenheiten.Ein weiteres Highlight wird das neue, moderne Konzept für dengastronomischen Bereich sein. Der Abschluss des Projekts und dieEinweihung des neuen Gastronomie-Bereichs ist für Ende November 2018geplant."Repositionierungen und Erweiterungen stellen für uns als Investorin der aktuellen Marktsituation die beste Möglichkeit dar, aktivWertschöpfung zu betreiben", sagt Frederik Sarnes, Retail AssetManager, TH Real Estate. "Mit der Modernisierung und den zahlreichenneuen Mietern richten wir die Gropius Passagen nach den zukünftigenund lokalen Anforderungen aus, die sowohl unsere Kunden als auchMieter an heutige Shopping-Center stellen. Die Gropius Passagen habenschon jetzt eine unbestritten große Bedeutung für den Berliner Südenund wir sehen in Zukunft steigende Besucherzahlen und Umsätze."Pressekontakt:Karstadt Warenhaus Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02 01 / 727 20 30Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell