München (ots) - - Neue Hitsingle der 27-Jährigen Rapperin und Underground-Rapper Abbude- Serien-Comeback bei "Berlin - Tag & Nacht"- "Nein Nein Nein" von Mrs. Nina Chartier und Abbude, ab Freitag, 27. März 2020, digital auf allen Kanälen erhältlichBack in the Game: Mrs. Nina Chartier meldet sich zurück und erteilt mit "Nein Nein Nein" allen Zweiflern gleich dreifach eine Abfuhr. Die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin verbindet das Single-Release mit einem Comeback in der beliebten Hauptstadt-Soap und wird musikalisch von Rapper Abbude supported. "Nein Nein Nein" von Mrs. Nina Chartier und Abbude, ab Freitag, 27. März 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Doch, doch doch: Sie ist zurück - und wie! Mrs. Nina Chartier ist schlagkräftig, in Bestform und verteilt mit "Nein Nein Nein" gleich die dreifache Anzahl an Abfuhren an alle, die je an ihr gezweifelt haben. Auffallend starken Support bekommt sie dabei vom Underground-Rapper und Kollegen Abbude.Der Song, der als Trailer in den folgenden Wochen bei RTLZWEI die Programmhighlights von "Berlin - Tag & Nacht" bewirbt, wird auch Teil der beliebten Hauptstadt-Soap "Berlin - Tag & Nacht" sein. Die gebürtige Duisburgerin Mrs. Nina Chartier, die bis vergangenes Jahr als "Sabrina" Teil der Sendung war, feiert dann ab Mittwoch, 15. April, ihr Comeback als Darstellerin in der Vorabend-Soap.Mrs. Nina Chartier und Abbude - "Nein Nein Nein" erscheint am 27. März 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.