Come back and stay? Das Vinyl-Revival im Faktencheck

Sie sind das Gegenteil von praktisch, undlängst kann man Musik günstiger, mobiler, platzsparender und schlichtbequemer hören als per Schallplatte. Dennoch hat Vinyl in den letztenJahren ein beachtliches Comeback gefeiert. Ist die Rückbesinnung aufdie Haptik nur ein vorübergehender Hype oder manifestiert sich hiereine nachhaltige Nische im Musikmarkt?- Fast 40 Prozent der Deutschen hören wieder Vinyl.- Vinyl-Hörer sind Musikliebhaber: Verbraucher, die Schallplattenhören, nutzen auch andere Audio-Formate überdurchschnittlich stark.- Der Trend zurück zur Haptik hält die Digitalisierung desMusikmarkts jedoch nicht auf, Konsumenten nutzen digitale und analogeFormate komplementär.Bekanntermaßen leben Totgesagte länger. Demnach schickt sich diegute alte Vinyl-Schallplatte vermutlich an, unsterblich zu werden.Denn im Gegensatz zu anderen Unterhaltungsmedien, wie beispielsweiseZeitschriften, bekam Vinyl nicht erst mit Aufkommen des Internets alsMassenmedium Konkurrenz: 1981 stellte Philips auf der InternationalenFunkausstellung in Berlin die Compact Disc vor. Den Verbrauchernverhieß die CD digitale Musik ohne Rauschen und den Labels größereGewinnmargen, da CDs in der Herstellung deutlich günstiger alsSchallplatten sind. Entsprechend drastisch sank der Absatz derschwarzen Scheiben.Lange war Vinyl eine winzige Nische für Nostalgiker und es wärenicht verwunderlich gewesen, wenn spätestens das Aufkommen desmp3-Formats und der Streaming-Dienste die vergleichsweise teuren,unhandlichen Schallplatten endgültig beerdigt hätten. Doch demaktuellen Media Consumer Survey von Deloitte zufolge hören 39 Prozentder Deutschen wieder Platten. 12 Prozent greifen sogar mindestenseinmal pro Woche zum Plattenspieler - davon sind übrigens 2017 inDeutschland auch wieder 117.000 Stück verkauft worden.Ein beispielloses Comeback"Das Comeback der Schallplatte fällt überraschend deutlich aus.Offensichtlich ist bei vielen Mediennutzern der Wunsch nach einem,echten' Nutzungserlebnis vorhanden, gewissermaßen als Gegenentwurfzu digitalen Angeboten, die Content immer und überall verfügbarmachen", sagt Klaus Böhm, Leiter Media & Entertainment bei Deloitte."Die Ergebnisse unseres Media Consumer Survey zeigen zudem eineRenaissance weiterer haptischer, zum Teil schon totgeglaubterMedienprodukte." So blieb die Anzahl der Leser gedruckterTageszeitungen trotz der steigenden Akzeptanz von E-Paper undOnline-News zuletzt stabil. Ähnliches ist im Zeitschriften-Segment zubeobachten. Und die Nutzung gedruckter Bücher nahm sogar in denvergangenen beiden Jahren in fast allen Altersgruppen zu.Der Trend geht zu einer friedlichen bis konstruktiven Koexistenzzwischen digital und analog: "Bei der Frage nach digitaler versustraditioneller Mediennutzung stehen die Zeichen auf ,Sowohl alsauch'. Schließlich ergänzen sich beide ideal: So ermöglichenStreaming-Dienste den flexiblen Zugriff auf ein gefühlt unbegrenztesContent-Angebot und sind ideale Begleiter für den Medienkonsumunterwegs. Zu Hause schätzen viele Nutzer dagegen die gedruckteZeitung am Frühstückstisch oder genießen eine Schallplatte bei einemGlas Wein am Abend", erläutert Klaus Böhm.Vinyl ist also wieder da. Doch es mehren sich die Anzeichen, dassder kleine Analog-Boom an seine Grenzen stößt. Die erstenPlattenläden haben bereits wieder geschlossen. Ist der Hypevielleicht schon wieder vorüber? Deloitte hat die Fakten hinter demPhänomen "Vinyl-Comeback" unter wirtschaftlichen Gesichtspunktenuntersucht.Lieb und teuer - ein altes Format wird zum neuen Premiumsegment"Vinyl-Hörer sind meist Musikliebhaber, die auch andereAudio-Formate überdurchschnittlich häufig nutzen", beschreibt RalfEsser, Research-Leiter TMT bei Deloitte, die Nutzer. "Musik ist fürdiese Verbrauchergruppe ein Hobby und dementsprechend ist sie bereit,Geld für hochwertige Produkte mit Sammlercharakter auszugeben." DieMusikindustrie bemüht sich zunehmend, dieses neue Premiumsegment mitattraktiven Angeboten zu versorgen.Musiker und Labels tragen dem Schallplatten-Comeback Rechnung undschmücken ihre Neuveröffentlichungen wieder zunehmend mit attraktivemArtwork, bedruckten Innenhüllen und aufklappbaren Gatefold-Covern.Für diese Angebote wird in der Regel ein Mehrfaches des Preises vonCDs oder mp3-Downloads aufgerufen und auch bezahlt, sehr zur Freudevon Künstlern und Plattenfirmen.Zurückgekommen, um zu bleiben?Seine Rückkehr hat Vinyl allerdings nicht unbedingt einer Reihezahlungskräftiger Nostalgiker zu verdanken. Die meistenIntensiv-Nutzer, die täglich Platten hören, finden sich mit 9 Prozentin der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen, dicht gefolgt von den19- bis 24-Jährigen. Dass die Begeisterung für das Format auch bis indie jüngeren Alterssegmente durchschlägt, spricht für dieZukunftsfähigkeit von Vinyl.Ralf Esser warnt jedoch vor zu viel Euphorie: "Nach Jahrenstetigen Wachstums stehen die Zeichen nun erst einmal aufKonsolidierung. Die beteiligten Akteure sollten das weitere Potenzialdaher realistisch einschätzen. Wir gehen derzeit von eineradressierbaren Zielgruppe in Deutschland von rund sieben MillionenKonsumenten über 15 Jahren aus." Die große Masse der Mediennutzerwird also weiterhin andere Zugänge zu Musik bevorzugen als dieSchallplatte. Die Nachteile von Vinyl sind schließlich rechtgravierend: Schallplatten sind verhältnismäßig teuer, sperrig undkompliziert in der Handhabung.Trotzdem ist dieses Comeback kein vorübergehendes Intermezzo:Vinyl hat sich innerhalb Musikindustrie eine Nische erobert und sichals das neue Premiumsegment etabliert. Nostalgie und Haptik sind hierwichtige Faktoren. Hinzu kommt der von Audiophilen als angenehm undanderen Darreichungsformen gegenüber als überlegen empfundene Klang -also ausgerechnet das "Rauschen" könnte dafür sorgen, dass Vinyl diedamals vielgepriesene CD nun sogar überdauern dürfte.Inhaltlich verantwortlich für die Studie sind Klaus Böhm, LeiterMedia & Entertainment, und Ralf Esser, Leiter TMT Research beiDeloitte. Pressekontakt:Kristin OferContent & Media ManagerTel: +49 89 29036 6691kofer@deloitte.de