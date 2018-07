Come Sure: Das ist ein Hammer

In unserer neuen Analyse nehmen wir Come Sure unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierverpackung". Die Come Sure-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 0,98 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.Come Sure haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Come Sure mit einem Wert von 3,68 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Containers & Packaging" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,07 , womit sich ein Abstand von 85 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

