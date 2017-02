Comdirect sorgt für gute Laune bei der Commerzbank!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

die Commerzbank-Tochter comdirect hat für das vergangene Geschäftsjahr starke Zahlen vorlegen können. Wie die Direktbank aus Quickborn bei Hamburg mitteilte, wurde das Vorsteuerergebnis (Ebit) im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 120,7 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 90,6 Mio. Euro).

Abermals ist es dem börsennotierten Unternehmen gelungen, hohe Zuwachsraten im Privat- (B2C) und im Geschäftskundenbereich (B2B) zu verzeichnen. Insgesamt stieg die Kundenzahl um 127.000 auf 3,117 Millionen. Daneben wurden 81.000 neue Wertpapierdepots eröffnet, sodass deren Zahl auf insgesamt 1,867 Mio. zunahm. Das verwaltete Kundenvermögen vergrößerte sich um 10,3 Mrd. Euro auf 75,7 Mrd. Euro, was einem neuen Bestwert entspricht. Damit konnte die comdirect Gruppe ihren Status als eine der führenden Direktbanken in Deutschland zementieren.

Aktie weiter im Aufwind

An der Börse wurden die News wohlwollend aufgenommen. Die comdirect-Aktie konnte zulegen, obwohl Anleger wegen der bevorstehenden Übernahme der Onvista AG Abstriche bei der Dividende machen müssen. Im Dezember hatte das Unternehmen den Zukauf des für das Finanzportal onvista.de und den gleichnamigen Online-Broker bekannten Unternehmens angekündigt.

Auch bei der Muttergesellschaft dürfte das gute Ergebnis für positive Stimmung sorgen. Immerhin hält die Commerzbank 81,13 Prozent der Anteile an comdirect. Die Aufwärtsrallye der Aktie ist jedenfalls weiterhin intakt. Seit Mitte Oktober hat sich der DAX-Titel in der Spitze um rund 50 Prozent verteuert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse