Comdirect: Ist dies ein Hinweis auf einen kommenden Abwärtstrend bei der Commerzbank-Tochter?

Liebe Leser,

Comdirect wird am 28. März seinen Geschäftsbericht für 2016 vorstellen. Die Aktie lässt derzeit kaum Luft nach oben, was die fundamentale Bewertung betrifft. Denn: Das Vorsteuerergebnis von 120,7 Millionen Euro ist bereits bekannt. Daraufhin hat sich der Kurs etwas erholt, ohne nennenswerte Bewegungen Richtung Aufwärtstrend unternehmen zu können. Vielmehr befindet sich der Titel im besten Fall an der nächsten Entscheidungsgrenze.

Comdirect: schwach gehandelt

Analysten und Investoren sollten jedoch bedenken, dass die Aktie derzeit an den Börsen wenig gehandelt wird. Deshalb ist der Kurs relativ einfach zu beeinflussen und umgekehrt schwierig zu beurteilen. Wer dennoch eine technische Analyse vornehmen möchte, sieht für die verschiedenen zeitlichen Dimensionen derzeit einen klaren Kampf um neue Trends. Der Abstand zum jeweiligen Kursdurchschnitt aus den vergangenen 200, 100, 50 und 38 Tagen ist sehr gering und kann jederzeit zu einem neuen technischen Trendwechsel führen.

Auch ein Blick zurück lohnt kaum. Denn in den vergangenen Monaten hat die Aktie gerade einmal 2 % verloren. Dies ist aus technischer Sicht kaum zu beurteilen. Deshalb klammern sich Analysten an die charttechnische Situation. Hier ist die Aktie kürzlich an einer längerfristigen Hürde von 9,40 gescheitert. Dies könnte ein Hinweis auf einen kommenden Abwärtstrend sein.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.