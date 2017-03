Comdirect: Hier schaffte die Commerzbank-Tochter einen neuen Höchstwert!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

wie berichtet konnte Comdirect den Gewinn vor Steuern (EBT) und den Gewinn nach Steuern (EAT) im vergangenen Geschäftsjahr deutlich steigern. An dieser Stelle folgen weitere wichtige Kennzahlen aus der Pressemitteilung zur Vorlage der Jahreszahlen.

So entwickelten sich die Gesamterträge

Die Commerzbank-Tochter erwirtschaftete im vergangenen Jahr Gesamterträge in Höhe von 381,6 Mio. Euro. Damit übertraf Comdirect den Bestwert aus dem Geschäftsjahr 2015, der bei 370,6 Mio. Euro lag. Das erneute Plus ist der Direktbank zufolge allerdings „auf einen im zweiten Quartal entstandenen Einmalertrag von rund 41 Mio. Euro vor Steuern aus der Mitgliedschaft bei VISA Europe und deren Integration in die VISA Inc. USA zurückzuführen“.

Provisionsüberschuss verfehlt Vorjahresergebnis

Der Provisionsüberschuss von 215,4 Mio. Euro verfehlte den „außergewöhnlich starken“ Wert aus dem Geschäftsjahr 2015 (228,4 Mio. Euro) um 6%. Die B2C-Aufträge lagen mit 14,2 Mio. ebenfalls knapp unter dem Vorjahreswert (14,5 Mio.), mit dem Comdirect ein neues Rekordniveau erreicht hatte.

Die Anzahl der Sparplantrades legte zwar zu, die Anleger hielten sich aber „marktbedingt bei einer im Jahresdurchschnitt geringeren Volatilität mit Wertpapier- und CFD-Trades zurück“, informiert das Unternehmen. Beim Zinsüberschuss nach Risikovorsorge verbuchte die Commerzbank-Tochter auf Jahresbasis ein Minus von 12% auf 118,9 Mio. Euro. Als Ursache nennt Comdirect die „nochmals gefallenen Marktzinsen“.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.