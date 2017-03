Comdirect: Dividende reduziert – keine schöne Nachricht für Commerzbank!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

Comdirect hat am 28. März 2017 die Jahreszahlen für 2016 vorgelegt. An dieser Stelle berichten wir über die wichtigsten Kennzahlen und den für Anleger wichtigen Dividendenvorschlag.

Profitabilitätsziel „souverän erreicht“

Die Commerzbank-Tochter erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn vor Steuern (EBT) in Höhe von 120,7 Mio. Euro. Das Unternehmen „liegt damit deutlich über dem hohen Wert des Vorjahres (90,6 Mio. Euro)“, kommentiert Comdirect in der Pressemitteilung zur Vorlage der Jahreszahlen. Der Gewinn nach Steuern (EAT) legte auf Jahresbasis sogar um 42,2 % auf 92,5 Mio. Euro zu.

Mit einer Eigenkapitalrendite von 21,4% hat die Direktbank ihr Profitabilitätsziel einer Eigenkapitalrendite von mehr als 19% „souverän erreicht“.

Dividende soll sinken

Nachdem der Dividendenvorschlag in den beiden Vorjahren noch bei jeweils 0,40 Euro je Aktie lag, plant Comdirect der Hauptversammlung in diesem Jahr eine Gewinnausschüttung von 0,25 Euro je Aktie vorzuschlagen. Die Dividendenrendite liegt damit bei 2,6%. „Der andere Teil des Nachsteuerergebnisses soll in die Gewinnrücklagen eingestellt und für die Stärkung der Eigenkapitalbasis mit Blick auf das angestrebte Wachstum genutzt werden“, erklärt das Unternehmen. Comdirect nennt vor allem den Erwerb von OnVista, dessen Closing innerhalb der ersten Hälfte des kaufenden Jahres abgeschlossen werden soll. Heißt das, dass die OnVista-Übernahme auf die Dividende durchschlägt? Es scheint fast so.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.