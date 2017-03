Comdirect (Commerzbank): Deshalb ist der Handel in diesen Tagen besonders relevant!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Comdirect ist in diesen Tagen in einem sehr spannenden Trendkampf. Die Aktie konnte zuletzt knapp 1 % zulegen. Auf 2-Wochen-Basis beträgt der Zugewinn nur 0,1 %. In allen zeitlichen Dimensionen bewegt sich der Kurs um die 200-Tage-Linie herum. Auch hier ist keine klare Tendenz zu erkennen. Technische Analysten halten demnach einen schnellen Ausbruch der Aktie nach oben für möglich. Denn: Auch Charttechniker wissen, dass die derzeitige Formation Zeichen für eine Erholung enthält.

Comdirect: Boden war gefunden

Bemerkenswert ist, dass die Aktie den Boden bereits gefunden zu haben scheint. Bei Kursen um 9,20 Euro herum verharrte der Wert zwischenzeitlich, um dann wieder nach oben abzudrehen. Damit gelang die Annäherung an die trendentscheidenden Kurse, die jetzt gerade angelaufen werden. Charttechniker halten 9,60 Euro bereits für eine entscheidende Hürde.

Dem schließen sich die technischen Analysten an, die bei einem solch kleinen Kurssprung in allen zeitlichen Dimensionen einen Aufwärtstrend diagnostizieren könnten. Deshalb ist der Handel in diesen Tagen besonders relevant. Gelingen schnelle, kleinere Kursgewinne, sollte es für die Comdirect gut aussehen.

Noch ist die Aktie nach Auffassung der verschiedenen Analysten-Schulen im neutralen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.