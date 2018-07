Comdirect Bank: Aktienanalyse vom 12.07.2018

An der Börse Xetra schloss die Comdirect Bank-Aktie am 11.07.2018 mit dem Kurs von 12,52 EUR. Die Comdirect Bank-Aktie wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Wie Comdirect Bank derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Comdirect Bank ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Banking) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,1 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,4 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Comdirect Bank. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Comdirect Bank beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,95 Prozent und liegt mit 0,18 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,13) für diese Aktie. Comdirect Bank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.