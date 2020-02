Comdirect Bank Aktie: War was?

Weitere Suchergebnisse zu "Comdirect Bank":

Der Montag war an der Börse geprägt von heftigen Verlusten und großen Sorgen rund um das Coronavirus und einen neuen Ausbruch der Krankheit in Italien. Mit dem DAX ging es um rund vier Prozent abwärts, einige einzelne Titel verloren sogar um mehr als zehn Prozent an Wert. An der Aktie der Comdirect Bank ging all das aber so gut wie spurlos ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung