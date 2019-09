Comdirect Aktie: Übernahme voraus!

Na, das sieht doch nach einem lohnenden Geschäft aus – für die Mutter Commerzbank. Um was es geht: Die Commerzbank kündigte diese Woche ein öffentliches Erwerbsangebot an die Comdirect-Aktionäre an. Comdirect selbst teilte dazu am Donnerstag mit, dass der Kaufpreis bei 11,44 Euro je Comdirect-Aktie liegt. Das Angebot soll aber nur dann vollzogen werden, wenn die Mindestannahmequote von 90% erreicht wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



