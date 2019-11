Comdirect-Aktie: Keine klare Empfehlung zur Commerzbank-Offerte!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die Commerzbank will die Comdirect Bank übernehmen und damit ihre neue Strategie zum Erfolg führen. Das Übernahmeangebot konnte den Kurs der Comdirect Bank positiv beeinflussen und seitdem ist wieder Wind in der Aktie. Zwischenzeitlich stieg der Kurs auf über 13,6 Euro an, jedoch ging er in den letzten Tagen wieder sichtbar nach unten. Woran lag das?

Das aktuelle Angebot liegt bei 11,44 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung