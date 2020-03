Comdirect Aktie: Der Geschäftsbericht ist da!

Am Freitag war es so weit: Die comdirect bank AG (kurz „Comdirect“) veröffentlichte ihren Geschäftsbericht 2019. Und wer weiß – das könnte der vorerst letzte Geschäftsbericht sein, den es von der Comdirect geben wird. Denn wenn es wie von der Commerzbank vorgesehen klappt, dann wird Comdirect demnächst in die Commerzbank integriert. Doch das ist ein anderes Thema. Hier geht es um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung