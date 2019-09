Comdirect Aktie: +25,7% an einem Tag!

Wer sich den Kursverlauf der Comdirect-Aktie derzeit anschaut, wird sich möglicherweise die Augen reiben. Denn was war da los – am Freitag ging die Aktie mit einem Tages-Plus von rund 25,7% (Xetra-Handel) ins Wochenende?! Genau, im Xetra-Handel legte die Aktie an dem Tag satte 2,35 Euro bzw. besagte ca. +25,7% auf 11,50 Euro zu. Zu verdanken war das einer Nachricht des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung