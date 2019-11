Comdex wickelt Rohstoffhandelsprozesse im Wert von über 10 Millionen USD ab

Singapur (ots/PRNewswire) - Comdex (http://comdex.sg/), einePlattform für Rohstoffhandel, die auf der Commit-Blockchain basiert,hat auf ihrer Plattform Handelsgeschäfte im Wert von über 10Millionen USD abgewickelt. Comdex ermöglicht Rohstoffhändlerngrenzüberschreitende Handelsgeschäfte sowie die Abwicklung vonVorhandels- und Nachhandelsabläufen. 2020 soll auch dieHandelsfinanzierung in die Plattform integriert werden.Anfang dieses Jahres wickelte Comdex ihr erstesgrenzüberschreitendes Rohstoffgeschäft ab, und zwar in Form einesWeizenhandels zwischen Malaysia und Australien (https://markets.businessinsider.com/news/stocks/comdex-announces-the-successful-completion-of-a-settlement-on-its-new-platform-1028138627). Die beteiligtenHandelsorganisationen nutzten das Zahlungs-Gateway und Treuhandsystemvon Comdex, um den nicht finanzierten Handel abzuwickeln.Comdex bietet höhere betriebliche Effizienz durch digitaleKYC-/AML-Lösungen, effiziente Datenverarbeitung undDokumentenverwaltung sowie verstärktes Vertrauen, indemBlockchain-basierte Lösungen für die Provenienz digitaler Dokumenteeingesetzt werden. Daher hat sich Comdex unter Frühnutzern alsbevorzugte Lösung für ihre Bedürfnisse durchgesetzt.Während etablierte Rohstoffhandelshäuser, wie z. B. Cargrill oderBunge, ausgereifte interne Handelsplattformlösungen pflegen, ist dieMehrheit der Klein- und mittelständischen Unternehmen auf archaischeMethoden für die Kommunikation und den Datenaustausch angewiesen. Dasführt allgemein zu mangelndem Vertrauen zwischen den Parteien, die angrenzüberschreitenden Transaktionen beteiligt sind. Comdex möchtediese Problematik lösen, indem Blockchain-Funktionen wirksameingesetzt werden, wie z. B. Unveränderbarkeit, Provenienz undKonsens, was wiederum die Abwicklungszeit verkürzt.Die Blockchain sät Vertrauen zwischen den Handelsparteien, Comdexund auch den Handelsfinanzierern, die ebenfalls in die Plattformeinbezogen werden sollen. Die Comdex-Anwendung fußt auf dem CommitNetwork (https://commit.sg/), eine Unternehmens-Blockchain, die mitCorda oder Hyperledger vergleichbar ist. Das Commit Network basiertauf der Tendermint (https://tendermint.com/)-Blockchain, über dieauch das zunehmend beliebte Cosmos Network (https://cosmos.network/)betrieben wird.Anstatt eine zentralisierte Hosting-Infrastruktur einzurichten, umdie Blockchain zu betreiben, stützt sich die Comdex-Anwendung auf einNetz von "Prüfern" bzw. "Echtzeit-Auditoren". Diese "Prüfer", undzwar B-Harvest (https://bharvest.io/), CertusOne(https://certus.one/), Figment Networks (https://figment.network/)und StakewithUs (https://stakewith.us/), stellen sicher, dass wederComdex noch eine andere Instanz die über die Plattform abgewickeltenTransaktionen manipulieren können.Informationen zu ComdexComdex revolutioniert die fragmentierte Rohstoffhandelsindustrie,indem diese effizienter, schneller und transparenter gestaltet wird.Comdex verfolgt die Vision, den rudimentären Prozess desinternationalen Rohstoffhandels zu verbessern, um dieAbwicklungszeiten zu minimieren und die Transparenz, Effizienz undUnveränderbarkeit von Handelsentdeckung und Handelsfinanzierungrasant zu maximieren. Die Lösung ist konzipiert, um bestehendeBanking-Protokolle und moderne Technologie aufeinander abzustimmen,sodass Vertrauen, Schnelligkeit und Skalierbarkeit bei Transaktionenund Geschäftsabwicklungen gewährleistet wird.Für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail aninfo@comdex.sgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1025761/Comdex_Logo.jpgPressekontakt:Hitesh Bhardwajhitesh@comdex.sgOriginal-Content von: Comdex, übermittelt durch news aktuell