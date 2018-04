Comcast will Sky noch dieses Jahr übernehmen - Konkurrent Fox prüft Optionen

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

LONDON/PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Das Bieterrennen zwischen dem TV-Mogul Rupert Murdoch und dem Comcast-Chef Brian Roberts am britischen Pay-TV-Markt setzt sich fort.



Der US-Kabelkonzern Comcast bestätigte am Mittwoch das bereits Ende Februar angekündigte Gebot von 12,50 Britische Pfund je Anteilsschein des Bezahlsenders Sky. Damit wird Sky mit rund 22 Milliarden Pfund (gut 25 Milliarden Euro) bewertet. Sky gab im Anschluss bekannt, man ziehe die Empfehlung für die Offerte von Fox zurück.

Die Sky-Anteilseigner dürften die Dividende für das Ende Juni endende Geschäftsjahr einstreichen, hieß es weiter bei Comcast - mit einer Deckelung bei 21,8 Pence je Aktie. Der Deal solle noch vor Ende 2018 abgeschlossen werden.

Comcast erhofft sich von dem Zukauf jährliche Einsparungen durch Synergien in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Fox gab im Anschluss an die Comcast-Mitteilung bekannt, man halte am bisherigen Gebot fest und erwäge derzeit mögliche Optionen. Die Aktie von Sky legte nach den Mitteilungen um über 3 Prozent zu.