Comcast: Unterstützungsdienste für Obdachlose!

Comcast Business hat heute bekannt gegeben, dass es die in Seattle ansässige gemeinnützige Organisation Dignity for Divas mit seiner Cloud-basierten Sprachlösung Business VoiceEdge(R) versorgt. Die Lösung ermöglicht optimierte Kommunikationsabläufe und ein besseres Anrufmanagement, wodurch die gemeinnützige Organisation mit ihren Kunden und Mitarbeitern in Verbindung bleibt und ihre Aufgabe, Frauen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, zu unterstützen, vorantreiben kann.

Mehr Obdachlose!

