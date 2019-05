Comcast: Klartext!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Comcast, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.05.2019, 03:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 43,3 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Comcast erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 41,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 8,62 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +32,86 Prozent im Branchenvergleich für Comcast bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,84 Prozent im letzten Jahr. Comcast lag 31,63 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Comcast ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,36 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 483,26 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Comcast-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Comcast-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (45,2 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4,41 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 43,29 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Comcast eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.