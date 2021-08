Comcast-Aktie: Was kommt als Nächstes?

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) kündigte kürzlich eine Zusammenarbeit mit ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC) an, um im Jahr 2022 einen neuen Video-on-Demand-Dienst in Europa anzubieten.

Am Montag erreichte Comcast ein neues Allzeithoch von 59,93 $ und versuchte, sich in eine neue Richtung zu entwickeln. Zwei Institutionen sprangen auf den Zug auf und kauften bullische Call-Kontrakte im Wert von $ 273.100. Beide Aufträge hatten einen konservativen



