Comcast Aktie: Im Rennen um Sky setzt sich Comcast mit „Knockout-Offerte“ durch

Nach einem monatelangen Bieterwettkampf zwischen dem US-Kabelriesen Comcast und Rupert Murdochs 21st Century Fox beendete eine behördlich angeordnete Auktion das Rennen um den britischen Bezahlsender Sky.

Am Samstag lieferten sich die beiden Interessenten den letzten Schlagabtausch und Bieter Comcast konnte mit einer unerwartet hohen Offerte das Rennen für sich entscheiden. Fox bot in der letzten Angebotsrunde 15,67 Pfund – also weniger als

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.