Comcast Aktie: Peacock erreicht 42 Mio. Abonnenten dank WWE!

Peacock, der Streaming-Dienst der Comcast (NASDAQ:CMCSA)-Tochter NBCUniversal, hat die 42-Millionen-Marke bei den Anmeldungen erreicht.

Was geschah

Peacock startete am 15. April 2020 als exklusives Angebot für Xfinity-Kabel- und -Breitbandkunden, bevor es zwei Monate später landesweit ausgerollt wurde. Die neue Mitgliedschaftsstufe wurde am Donnerstag in Comcasts Ergebnisbericht für das erste Quartal angekündigt. Im letzten Bericht, der im Januar veröffentlicht wurde, hatte der Dienst 33



