Comcast-Aktie: Neue Kooperation für Patienten!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Finanztrends Video zu Comcast



mehr >

Comcast Business hat heute bekannt gegeben, dass es dem National Marrow Donor Program(R) (NMDP)/Be The Match(R), dem weltweit führenden Unternehmen, das sich für die Rettung von Leben durch Zelltherapie einsetzt, einen optischen Wellenlängenservice mit 10 Gbit/s zur Verfügung stellt. Die Netzwerklösung mit hoher Kapazität und niedriger Latenz wird Be The Match dabei helfen, die Netzwerkleistung zu verbessern, die Verbindung zu… Hier weiterlesen