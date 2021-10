Comcast Aktie: Golden Globe Awards werden ohne NBC-Übertragung der Zeremonie fortgesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Das alte Sprichwort “the show must go on” wird von der Hollywood Foreign Press Association in den Wind geschlagen, die ihre Golden Globe Awards trotz der Ankündigung des Senders NBC, die Veranstaltung Anfang 2022 nicht auszustrahlen, weiter produzieren will.

Deadline zitierte eine ungenannte Quelle, die erklärte, die HFPA “plant, die Leistungen des Jahres 2021 zu würdigen, um die großartige Arbeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung