Combined Aid 2019 (FOTO)

Koblenz (ots) -Vom 3. bis 17. Juli 2019 üben im niederbayrischen Feldkirchen beiStraubing die Sanitätsdienste der Bundeswehr und der ChinesischenVolksarmee. Nach 2016 trainieren deutsche und chinesischeSanitätssoldatinnen und -soldaten bereits zum zweiten Mal miteinanderin der Übungsserie Combined Aid. Diese ist einzigartig in dermilitärischen Zusammenarbeit der beiden Staaten und schafft dieVoraussetzungen, um in einem gemeinsamen UN-Einsatzszenariosanitätsdienstlich interagieren zu können. Auch für die zivileGesundheitsprävention ist Combined Aid überaus relevant, denn es isteine internationale Aufgabe, die Bevölkerung vor Epidemien undPandemien zu schützen. Der Austausch von Wissen und Erfahrung istelementar - innerhalb und außerhalb des militärischenAufgabenspektrums - gerade weil die jeweiligen Sanitätsdienste innahezu allen Ländern ein wichtiges Element der Seuchenprävention und-bekämpfung sind. Übungen wie Combined Aid fördern das Verständnisder internen Prozesse der Partner und ermöglichen den Aufbau vonNetzwerken für den Fall eines grenzüberschreitendenKrankheitsausbruchs. Der Austausch auf dem Gebiet der Militärmedizinetablierte sich zu Beginn des Jahrtausends in Form vondeutsch-chinesischen Symposien. Diese fanden in China und Deutschlandabwechselnd im jährlichen Rhythmus statt. Die Übung Combined Aid 2016war daraufhin die erste bilaterale Rahmenübung der Sanitätsdiensteder Volksrepublik China und der Bundesrepublik Deutschland, bei dervom 17. bis 29. Oktober gemeinsam geübt wurde. 38 Soldatinnen undSoldaten des Sanitäts-dienstes der Bundeswehr und rund 200Soldatinnen und Soldaten der chinesischen Sanitätskräfte waren andieser Übung beteiligt. Es war die erste Volltruppenübung derBundes-wehr auf chinesischem Territorium. Im Szenario 2019 mehrensich in einem fiktiven UN-Einsatz Meldungen über Ausbrüche vonDurchfallerkrankungen in Flüchtlingslagern, die sich letztlich alsCholera herausstellen. Um Erkenntnisse über ein Flüchtlingslager imVerantwortungsbereich der deutschen und chinesischen Streitkräfte zusammeln, entsenden beide Sanitätsdienste ein Erkundungsteam. Zurgleichen Zeit kommt es an anderer Stelle zu einer medizinischenNotfallsituation mit mehreren Verletzten, einem sogenannten MassCasualty, kurz MASCAL. Die Patientinnen und Patienten werden über dieim Bereich befindlichen Sanitätseinrichtungen beider Nationenversorgt. Am 12. Juli bietet die Bundeswehr interessiertenJournalisten die Möglichkeit sich vor Ort einen eigenen Eindruck desSzenarios zu verschaffen. Hinweis für die Medien Anmeldung:Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendemAkkreditierungsformular bis 08. Juli 2019 bis 13:00 Uhr unter u.a.Email-Adresse anzumelden. Treffpunkt am 12. Juli 2019 bis 08:00 Uhr:Ort: Sanitätslehrregiment Gäuboden-Kaserne Mitterharthausen 55 94351FeldkirchenPressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstOberstleutnant Matthias FrankFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13300Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell