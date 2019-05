Comau präsentiert seine praxiserprobte e-mobility-lösung auf der CWIEME 2019

Der führende Universalanbieter für jede Phase derElektrofahrzeug-WertschöpfungsketteBerlin (ots/PRNewswire) - Comau, ein weltweit führender Anbietervon fortschrittlichen industriellen Automatisierungslösungen undintegrierten Produktionssystemen, zeigt, durch welchesLeistungsvermögen, innovatives Produkt- und Technologieangebot sowieumfassendes Know-how seine führende Stellung in derE-Mobility-Industrie stets aufs Neue untermauert wird. "Know How.Right Now. The forefront of mobility" ist das Konzept, das Comaubefähigt, seine Kunden in jeder Phase desElektrofahrzeug-Fertigungsprozesses zu unterstützen. Von Batterien,Elektromotoren und Antriebssystemen bis zum Verbrennungsmotor und zurKarosseriemontage ist Comau intensiv damit befasst, sowohletablierten OEMs als auch neuen Akteuren bei ihrenFertigungsanforderungen von Elektro- und Hybridfahrzeugen zur Seitezu stehen.Anlässlich der CWIEME 2019 (Berlin, 21-23. Mai - Stand 31A02)erläutert Comau erstmals öffentlich, wie sein umfangreiches Portfolioan Produkten und Technologien standardmäßige Modularität, skalierbareFlexibilität und innovative digitale Funktionen miteinanderkombiniert, um unterschiedliche E-Mobility-Produktionspfade vomPilotprojekt bis zur Großserienproduktion zu unterstützen. So zeigtdas Unternehmen, wie es Kunden auf der ganzen Welt dabei hilft, dendynamischen Anforderungen des Marktes in einem höchstkonkurrenzfähigen Zeitrahmen gerecht zu werden - von derPrototypenentwicklung und Industrialisierung eines Produkts bis zurProduktionsunterstützung durch Ingenieursleistung, Fertigung undInbetriebnahme."Comaus Engagement im Bereich E-Mobility ist Ausdruck desanhaltenden Innovationsvermögens, das unser Unternehmen befähigt, ineinem sehr wettbewerbsintensiven Markt stets einen Schritt voraus zusein", betont Gianfelice D'Ippolito, Comau Head of E-Mobility SalesEMEA. "Dank mehr als 45 Jahren Erfahrung in der globalenindustriellen Automatisierung sowie mehr als 40 E-Mobility-Projekten,die bereits in Europa sowie überall auf der Welt realisiert wurden,bleibt Comau ein Komplettanbieter von komplexenFertigungstechnologien und - systemen für herkömmlich und elektrischangetriebene Fahrzeuge."Auf dem Stand zeigt Comau auch einige seiner neuestenEntwicklungen bei innovativen Technologien: MATE (Muscular AidingTech Exoskeleton) ist ein tragbares Exoskelett, das speziellkonzipiert wurde, um die Arbeitsqualität auf höchst ergonomischeWeise zu verbessern, indem es den Bediener sowohl bei repetitivenoder alltäglichen Aufgaben unterstützt. Und e.DO ist ein modularer,mehrachsiger Gelenkarmroboter mit integrierter Open-Source-Software,der dafür konzipiert wurde, das Lernen, Erschaffen, Erforschen undProgrammieren interessanter und interaktiver zu machen.Für weitergehende Informationen über Comaus vollständigintegriertes E-Mobility-Angebot besuchen Sie uns in Berlin auf derCWIEME 2019 oder wenden sich an uns unter emobility@comau.comÜber ComauComau, ein Unternehmen der FCA Group, ist ein weltweit führenderAnbieter industrieller Automatisierungslösungen und -systemen. Zumumfangreichen Portfolio gehören Technologie und Systeme für dieFertigung von Elektro-, Hybrid- und herkömmlichen Fahrzeugen,Industrieroboter, kollaborative und tragbare Roboter, selbststeuerndeLogistiklösungen, spezielle Bearbeitungszentren sowie vernetztedigitale Dienstleistungen und Produkte, um Maschinen- undProzessdaten zu übermitteln, auszuarbeiten und zu analysieren.Mit mehr als 45 Jahren an praktischer Erfahrung und einer starkenPräsenz in jedem führenden Industrieland unterstützt Comau Herstellerjeder Größenordnung in nahezu jeder Branche bei der Realisierunghöherer Qualität, gesteigerter Produktivität, kürzererMarkteinführungszeiten und sinkender Gesamtkosten. Das Angebot desUnternehmens umfasst neben Projektmanagement- und -beratung auch dieInstandhaltung und Schulung für eine Vielzahl von Industriesegmenten.Comau, mit Sitz in Turin (Italien), verfügt über eininternationales Netz von 32 Standorten, 14 Fertigungsanlagen und 5Innovationszentren in insgesamt 14 Ländern mit mehr als 9.000Beschäftigten. Mit seinem weltweiten Händler- und Partnernetz kanndas Unternehmen rasch auf die Bedürfnisse von Kunden jederGrößenordnung reagieren, ungeachtet dessen, wo sich diese befinden.Zusätzlich ist die Firma Comau sehr aktiv auf dem Gebiet der Aus-und Weiterbildung. Hier betreibt Comau eine eigene Academy, in dersowohl Soft-Skill-Trainings als auch technische Trainings und sogarzwei Master Studiengänge angeboten werden. 