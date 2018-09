Comau Präsentiert MATE - ein kompaktes, leichtes, tragbares Exoskelett für Arbeiter

Turin, Italien (ots/PRNewswire) -Comau, Weltmarktführer bei fortschrittlichenIndustrieautomatisierungslösungen, stellt mit MATE sein erstesinnovatives tragbares Exoskelett vor. MATE wurde entwickelt, um dieArbeitsqualität durch eine kontinuierliche und fortschrittlicheBewegungsunterstützung sowohl bei repetitiven als auch täglichenAufgaben auf effiziente und höchst ergonomische Weise zu verbessern.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/749751/Comau__MATE.jpg )Das MATE Fit for Workers-Exoskelett nutzt eine fortschrittlichepassive Federstruktur. MATE bietet eine trageleichte, atmungsaktiveund höchst effektive Haltungsunterstützung, ohne dabei Batterien,Motoren oder andere störanfällige Vorrichtungen zu benötigen. Dankder Partnerschaft zwischen Comau, ÖSSUR, einem führenden Unternehmenim Bereich der nicht-invasiven Orthopädie, und IUVO, einem aufWearable-Technologien spezialisierten Spin-off-Unternehmen desBioRoboics Institute (Scuola Superiore Sant'Anna), verfügt es zudemüber ein kompaktes und ergonomisches Design. MATE kann jede Bewegungder Schulter vollständig nachbilden und ist dem Körper dabei wie eine"zweite Haut" angepasst.Maurizio Cremonini, Comau Head of Marketing, meint dazu: "Wir sindextrem stolz darauf, diese innovative tragbare Technologie entwickeltzu haben. MATE wurde in enger Zusammenarbeit mit Fabrikarbeiternentwickelt und ist daher eine direkte Antwort auf deren spezielleBedürfnisse. Mit unserem Exoskelett können sie dieselben Aufgabenerledigen, aber mit weit weniger Kraftaufwand. Für Comau ist dieszudem eine außergewöhnliche Gelegenheit, einen globalen Markt zuerreichen, der laut IFR von 2015 bis 2017 um mehr als 60 % gewachsenist und bis 2020 um schätzungsweise 25 % pro Jahr weiter anwachsenwird. Wir glauben, dass rund ein Drittel der Exoskelett-Anwendungenim Industriesektor stattfinden werden."MATE ist ein wichtiger Bestandteil der HUMANufacturingTechnology-Strategie von Comau, einem Konzept, bei dem Menschen dieHauptakteure in der intelligenten Fabrik zusammen mit hochmodernen,digitalen Werkzeugen, Basistechnologien und "intelligenter"Industrierobotik im Rahmen eines vernetzten Produktionssystems sind,und spiegelt damit die Vision und das Engagement des Unternehmens fürinnovative, offene und anwenderfreundliche Technologien wider. Es istauch das erste aus einer Reihe von tragbaren Robotik-Konzepten, dasComau in Partnerschaft mit IUVO und Össur entwickelt und vertreibt.Ein wesentlicher Aspekt der Kooperation ist der gemeinsame Wunsch,die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in unterschiedlichenSektoren voranzubringen und weiterzuentwickeln, einschließlichBiomedizin, Produktion und im Verbraucherbereich. MATE wurde im ComauHUMANufacturing Innovation Center in Pontedera (Pisa, Italien)konzipiert und entwickelt.Merkmale- Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Fabrikarbeitern, diemanuelle Tätigkeiten ausüben- Natürlich komfortable, atmungsaktive Haltungsstruktur- Kompakte Struktur, die den Bewegungen der oberen Extremitätenvollständig und ohne Widerstand oder Fehlausrichtung folgt- Passiver Federmechanismus - kein Risiko eines Batterie- oderMotordefekts, weil das System darauf verzichtetVorteile- Bis zu 50 % geringere Beanspruchung bei Teilen derSchultermuskulatur- Benutzer können einige Arbeiten ermüdungsfreier erledigen- Gleichmäßige, ergonomische Bewegungsunterstützung steigert dieQualität und Präzision repetitiver Tätigkeiten- Verbessert die Arbeitsqualität des BenutzersPressekontakt:Daniele Zibettidaniele.zibetti@bm.comTel. +39-02-7214-3565Tel. +39-344-2061-802Original-Content von: Comau, übermittelt durch news aktuell