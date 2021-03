Comarch stellt DIAMETRICS® vor, eine proprietäre Methode zum Gesundheitscheck von Loyalitätsprogrammen

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Comarch, ein globaler Anbieter von softwaredefinierten Produkten und Dienstleistungen zur Förderung der Kundenbindung, hat die neueste Ergänzung seines Portfolios namens DIAMETRICS® vorgestellt. Das ist eine proprietäre Methodik zur Durchführung eines eingehenden Gesundheitschecks des eigenen Kundenbindungsprogramms. Mithilfe dieses Verfahrens können die Kundenbindungsexperten von Comarch die KPIs des Programms in Bezug auf Branchen-Benchmarks bewerten und Schlüsselbereiche mit unzureichender Leistung identifizieren.Die neue DIAMETRICS®-Methode ermöglicht es den Kunden von Comarch, genau zu bestimmen, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um ihre Kundenbindungsprogramme zu verbessern und letztendlich das Engagement ihrer Kunden zu erhöhen. Den Prinzipien von DIAMETRICS® folgend, kann Comarch eine detaillierte Analyse konkurrierender Kundenbindungsprogramme durchführen, die Kundenzufriedenheit durch sorgfältig konzipierte Umfragen messen, den Beitrag des Programms zum Umsatzwachstum überprüfen und die IT-Infrastruktur eines Unternehmens in Bezug auf Kundenbindung analysieren. Die Ergebnisse werden in einem einzigen DIAMETRICS® Loyalty Program Health Check Report zusammengefasst, der Empfehlungen zur Gestaltung des Kundenbindungsprogramms und Hinweise zur Verbesserung in jedem der überprüften Bereiche enthält."Wie sollte ein Projekt zum Gesundheitscheck von Kundenbindungsprogrammen aussehen? Bei der Arbeit und im Gespräch mit unseren Kunden haben wir festgestellt, dass die Methode sich auf die Benchmarks verwandter Programme und Markttrends beziehen sollte, dass seine Forschungszweige direkt mit den Kernbereichen des Unternehmens (wie Marketing, Vertrieb, Kundenservice usw.) korrespondieren sollten und dass es eine sowohl klare als auch visuell ansprechende Präsentation der Ergebnisse und Empfehlungen bieten sollte. Die von uns entwickelte Methodik ist inzwischen zu unserem eingetragenen Markenzeichen geworden. Dadurch kann Comarch einzigartige Strategieberatungsdienste anbieten, die Unternehmen helfen, die Kundenbindung deutlich zu verbessern", sagt Marcin Sobek, Director Loyalty & Marketing Consulting bei Comarch.Wenn Sie mehr über DIAMETRICS® (https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/loyalty-consulting/diametrics/) erfahren möchten, besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/loyalty-consulting/diametrics/) oder kontaktieren Sie Comarch unter info@comarch.com.Informationen zu ComarchComarch ist ein globaler Anbieter von fortschrittlichen IT-Dienstleistungen und Software für die Unternehmensführung, einschließlich KI-gestützter Plattformen zur Steigerung der Markentreue und Verbesserung der Kundenbindung. Das Unternehmen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Durchführung von Loyalitätsmanagementprojekten auf der ganzen Welt. Zu den Kunden gehören JetBlue Airways, Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi und Vodafone.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpgOriginal-Content von: Comarch S.A., übermittelt durch news aktuell