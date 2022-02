ComStage iBoxx â‚¬ German: Lohnt sich hier ein Kauf?

Der ETF ComStage iBoxx € German läuft unter dem Unternehmen Lyxor Funds Solutions S.A.. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU0488317610 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der ETF hat seit dem 01. Juli 2010 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 6.823.380,00 Euro. Der Schlusskurs von ComStage iBoxx € German lag am 09. April 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung