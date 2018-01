ComStage TecDAX UCITS ETF: An der Wertentwicklung des TecDAX partizipieren!

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Lieber Leser,

Anleger, die ein Faible für deutsche Technologiewerte haben, könnten sich den ComStage 1 TecDAX UCITS ETF einmal etwas genauer anschauen. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit kostengünstigen Indexfonds, der auf dem TecDAX® Index (Preisindex) aufbaut. Um die Wertentwicklung bestmöglich nachzubilden, bedient sich der ETF einer vollständigen Replikation, was bedeutet, dass im Fonds die gleichen Einzeltitel mit entsprechender Gewichtung enthalten sind wie im Referenzindex. Der TecDAX umfasst die 30 größten und meistgehandelten Technologiewerte, die an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gelistet sind.

Wissenswertes zum ComStage 1 TecDAX UCITS ETF

Mit dem ComStage 1 TecDAX UCITS ETF erhalten Anleger somit Zugang zum TecDAX und dessen Wertentwicklung, ohne dabei alle Einzeltitel mit entsprechender Gewichtung im Depot besitzen zu müssen. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der zuletzt einen Betrag von 0,17 Euro je Fondsanteil an die Anleger weiterreichte. Der ETF wurde in Deutschland aufgelegt und ist älter als 1 Jahr. Derzeit verwaltet der Fonds ein Gesamtvermögen von 35 Mio. Euro, was einem vergleichsweise kleinen ETF entspricht. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,40 % pro Jahr. Zu den Performance-Kennzahlen: aufgrund der noch kurzen Lebensdauer liegen keine Daten für den 3-Jahres-Zeitraum vor. Auf 1-Jahres-Sicht erzielte der ComStage 1 TecDAX UCITS ETF eine Gesamtperformance von +38,79 % und erreichte dabei eine Volatilität von 12,59 %. Daraus ergibt sich eine Sharpe Ratio von +3,08.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.