ComStage STOXX® EUROPE 600 Real Estate NR UCITS ETF: Am europäischen Immobilienmarkt verdienen!

Anleger, die kostengünstig an der Wertentwicklung des europäischen Immobilienmarktes partizipieren wollen, könnten sich einmal den ComStage STOXX® EUROPE 600 Real Estate NR UCITS ETF etwas genauer anschauen. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Indexfonds, der an STOXX® EUROPE 600 Real Estate NR Index anknüpft und dessen Wertentwicklung möglichst genau nachzubilden versucht. Hierzu bedient sich der Fonds einer vollständigen physischen Replikation und investiert damit mit entsprechender Gewichtung in die Aktien, die auch im Basisindex enthalten sind. Der STOXX® EUROPE 600 Real Estate NR Index umfasst die 600 größten Unternehmen Europas aus dem Immobiliensektor und bietet Anlegern damit Zugang zu einem breit gestreuten Immobilienportfolio. In die Berechnung des Index fließen neben den Kurswerten auch die anfallenden Dividendenerträge abzüglich der Quellensteuer mit ein, sodass es mit einem Performance-Index zu tun hat.

Wissenswertes zum ComStage STOXX® EUROPE 600 Real Estate NR UCITS ETF

Beim ComStage STOXX® EUROPE 600 Real Estate NR UCITS ETF handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der den Anlegern zuletzt einen Dividendenertrag von 0,27 Euro je Fondsanteil bescherte. Der Fonds wurde im Jahr 2008 in Luxemburg aufgelegt. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich derzeit auf 18 Mio. Euro, was auf einen sehr kleinen ETF schließen lässt. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER) liegt bei jährlich 0,25 %. Zur Performance der vergangenen drei Jahre: in diesem Zeitraum erzielte der ComStage STOXX® EUROPE 600 Real Estate NR UCITS ETF eine Gesamtperformance on +19,56 % und erreichte hierbei eine Volatilität von 20,09 %. Daraus ergibt sich eine eher schwächere Sharpe Ratio von durchschnittlich +0,31.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.