ComStage STOXX® EUROPE 600 NR UCITS ETF: Hier kommen Anleger mit einem europäischen Fokus auf ihre Kosten!

Lieber Leser,

Anleger, die kostengünstig in ein breit gestreutes Portfolio mit führenden Unternehmen des Euro-Raums investieren wollen, könnten sich einmal den ComStage STOXX® EUROPE 600 NR UCITS ETF etwas genauer anschauen. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Indexfonds, der sich an dem zugrundeliegenden STOXX® Europe 600 NR Index orientiert und dessen Wertentwicklung bestmöglich nachzubilden versucht. Dazu bedient sich der ETF einer synthetischen Replikation mittels ungedeckter Finanz-Tauschgeschäfte (Unfunded Swaps). Der Referenzindex bietet Anlegern Zugang zu 600 führenden Unternehmen aus insgesamt 18 europäischen Ländern. Dabei entfällt jeweils ein Drittel (also 200 Titel) auf Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen.

Wissenswertes zum ComStage STOXX® EUROPE 600 NR UCITS ETF

Beim ComStage STOXX® EUROPE 600 NR UCITS ETF handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, der anfallende Dividendenerträge wieder reinvestiert und sie nicht an die Anleger ausschüttet. Das Fondsvolumen beläuft sich aktuell auf 248 Mio. Euro, sodass es sich um einen vergleichsweise kleinen ETF handelt. Der Fonds wurde in Luxemburg aufgelegt und es gibt ihn seit mehr als 5 Jahren. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER) liegt bei 0,20 % pro Jahr. Zu den Performance-Daten: auf Sicht von drei Jahren erzielte der ComStage STOXX® EUROPE 600 NR UCITS ETF eine Gesamtperformance von +23,19 % bei einer vergleichsweise hohen Volatilität von 18,16 %. Dementsprechend fällt auch die Sharpe Ratio mit +0,40 (auf annualisierter Basis) eher durchwachsen aus.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.