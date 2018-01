ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF: Für wen eignet sich dieser Index-Fonds?

Lieber Leser,

Anleger, die langfristig an eine positive Goldpreisentwicklung glauben und daran partizipieren wollen, könnten über ein Investment in den ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Fonds (ETF), der das Anlageziel hat, den zugrundeliegenden Index, den NYSE Arca Gold BUGS Index SM, performancetechnisch nachzubilden. Im Referenzindex sind bekannte Goldbergbauunternehmen wie Newmont Mining Corp., Barrick Gold und Goldcorp Inc. vertreten, sodass Anleger ihr Investment breit streuen können. Voraussetzung für eine Aufnahme in den Index ist, dass die Unternehmen ihre Goldproduktionen nicht über einen längeren Zeitraum als 1 ½ Jahre absichern

Das sollten Anleger beachten

Das Investment dürfte vor allem in Krisenzeiten haussieren, da Gold als sicherer Hafen gilt und in unruhigen Zeiten an Wert gewinnt. Niedrige Zinsen und eine hohe Inflation sind in der Regel ebenfalls Kurstreiber für das gelbe Edelmetall. Goldminentitel profitieren gewöhnlich überproportional von einer positiven Entwicklung des Goldpreises. Da der Goldpreis zuletzt allerdings sehr niedrig war, hatten die Unternehmen Probleme die zum Teil hohen Produktionskosten auf der Ertragsseite wieder einzuholen. Beim ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der zuletzt je Fonds-Anteil einen Betrag von 0,11 US-Dollar ausschüttete. Die jährliche Gesamtkostenquote des Fonds, ausgedrückt als Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf 0,65 %. Auf Sicht von drei Jahren hat der Fonds eine Gesamtperformance von +14,39 % bei einer Volatilität von 45,44 % erreicht. Die Sharpe Ratio, die als wichtiges Entscheidungskriterium dient, belief sich in diesem Zeitraum annualisiert auf +0,07. Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, müssen Anleger zudem ein Währungsrisiko miteinkalkulieren.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg beim ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF?

Wie wird sich der ETF jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in diesem ETF sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zurm ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF.

Über diesen Link können Sie die vollständige ETF Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.