ComStage MSCI World TRN UCITS ETF: An der Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern partizipieren!

Anleger, die an einer starken Diversifikation interessiert sind und einen global ausgerichteten Anlagefokus haben, könnten ein Investment in den ComStage MSCI World TRN UCITS ETF in Erwägung ziehen. Hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten und damit mit geringen Kosten verbundenen Indexfonds. Dieser verfolgt das Ziel, den zugrundeliegenden MSCI Total Return Net World Index hinsichtlich der Wertentwicklung möglichst exakt nachzubilden. Hierzu bedient sich der ETF einer synthetischen Replikationsmethode mithilfe ungedeckter (unfunded) Swap-Geschäfte. Im MSCI World ist eine Vielzahl von börsennotierten Unternehmen aus mehr als 20 Industriestaaten enthalten, Anfang Januar umfasste der Index insgesamt 1.654 Einzelwerte. Dadurch erhält der Anleger Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio mit globalem Fokus.

Wissenswertes zum ComStage MSCI World TRN UCITS ETF

Beim ComStage MSCI World TRN UCITS ETF handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, der die erzielten Dividendenerträge gleich wieder reinvestiert und sie nicht etwa an die Anleger weiterreicht. Der ETF wurde in Luxemburg aufgelegt und ist älter als 5 Jahre. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich derzeit auf 1,265 Mrd. Euro. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von jährlich 0,20 % ist der ComStage MSCI World TRN UCITS ETF auch im Vergleich zu anderen börsengehandelten ETFs überaus günstig. Und auch hinsichtlich der Performance braucht sich der ComStage MSCI World TRN UCITS ETF nicht verstecken. Auf Sicht von drei Jahren erzielte der Fonds eine Gesamtperformance von +32,99 % und erreichte dabei eine Volatilität von 11,66 %. Daraus leitet sich eine Sharpe Ratio von durchschnittlich +0,77 (annualisiert) ab.

