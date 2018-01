ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF: In die größten deutschen Unternehmen investieren!

Lieber Leser,

Anleger, die nicht weit in die Ferne schweifen wollen und auf deutsche Unternehmen vertrauen, könnten sich einmal den ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF etwas genauer anschauen. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit kostengünstigen Indexfonds (ETF), der an die Wertentwicklung des zugrundeliegenden F.A.Z. Index anknüpft. Um die Wertentwicklung bestmöglich nachzubilden, bedient sich der ETF einer vollständigen physischen Replikation und hat damit exakt dieselbe Beschaffenheit wie der Basisindex. Im F.A.Z. Index sind die 100 größten deutschen Unternehmen auf Basis der Marktkapitalisierung gelistet, er wird seit den 1960er Jahren von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung börsentäglich berechnet.

Das sollten Anleger beachten

Beim ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF kommen Anleger in den Genuss von Dividendenerträgen, die in einem jährlichen Rhythmus ausgeschüttet werden. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von derzeit 58 Mio. Euro zählt der ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF zu den kleineren Indexfonds. Er wurde in Luxemburg aufgelegt und ist älter als 5 Jahre. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf jährlich 0,15 %. Zu den Performance-Kennzahlen: auf Sicht von drei Jahren erzielte der ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF eine Gesamtperformance von +34,26 % und erreichte dabei eine Volatilität in Höhe von 17,92 %. Daraus leitet sich eine Sharpe Ratio von +0,58 (auf annualisierter Basis) ab.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.