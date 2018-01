ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF: Hier können Anleger kostengünstig in große europäische Unternehmen investieren!

Lieber Leser,

Anleger, die kostengünstig an der Wertentwicklung von führenden Unternehmen im Euro-Raum partizipieren wollen, könnten über ein Investment in den ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Indexfonds, der an die Performance des zugrundeliegenden EURO STOXX 50® Index. Um die Wertentwicklung möglichst genau nachzubilden, bedient sich der Fonds einer vollständigen physischen Replikation und investiert damit unter Beachtung der jeweiligen Gewichtung in exakt dieselben Titel, die auch im Referenzindex enthalten sind. Der EURO STOXX 50® Index bietet Zugang zu den 50 führenden Unternehmen des Euroraums. Die Obergrenze für Einzeltitel hinsichtlich der Gewichtung liegt dabei bei 10 %.

Das sollten Anleger beachten

Der ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF ist ein ausschüttender Fonds mit einem jährlichen Ausschüttungsintervall. Zuletzt erhielten Anleger einen Dividendenertrag von 0,40 Euro je Fondsanteil ausbezahlt. Der in Luxemburg aufgelegte Fonds ist älter als 5 Jahre und verfügt derzeit über ein verwaltetes Gesamtvermögen von 444 Mio. Euro. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf 0,08 % pro Jahr, was selbst für ETF-Verhältnisse überaus günstig ist. Die Performance lässt dagegen etwas zu wünschen übrig. Auf Sicht von drei Jahren erzielte der ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF eine Gesamtperformance von +20,48 %, die Volatilität belief sich dabei auf hohe 19,22 %. Dementsprechend schwächelt der Fonds auch bei der Sharpe Ratio, die im betrachteten Zeitraum bei +0,33 (annualisiert) lag.

