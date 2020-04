Columbus McKinnon -NY: Reagiert die Aktie?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Columbus McKinnon -NY am 10.04.2020, 13:41 Uhr, mit dem Kurs von 26.73 USD. Die Aktie der Columbus McKinnon -NY wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Columbus McKinnon -NY damit 53,64 Prozent unter dem Durchschnitt (7,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 8,97 Prozent. Columbus McKinnon -NY liegt aktuell 55,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Columbus McKinnon -NY verläuft aktuell bei 36 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 26,52 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -26,33 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 30,06 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Columbus McKinnon -NY-Aktie der aktuellen Differenz von -11,78 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Columbus McKinnon -NY auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Columbus McKinnon -NY sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.