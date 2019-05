Columbia Sportswear: War das hier wirklich zuzutrauen?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Columbia Sportswear, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.05.2019, 01:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 97,2 USD.

Unsere Analysten haben Columbia Sportswear nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Columbia Sportswear gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,07 insgesamt 33 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 31,39 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Columbia Sportswear erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 15,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,36 Prozent im Branchenvergleich für Columbia Sportswear bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,27 Prozent im letzten Jahr. Columbia Sportswear lag 0,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Columbia Sportswear hat mit einer Dividendenrendite von 1,01 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (25,99%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -24,98. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Columbia Sportswear-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.