Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc: Lohnt sich das?

An derBörse notiert Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc per 11.02.2020, 09:25 Uhr bei 24.87 USD.

Unsere Analysten haben Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 21,86 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (24,87 USD) deutlich darüber (Unterschied +13,77 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (23,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,84 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.