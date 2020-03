Columbia Property Trust Inc: Wer hätte das für möglich gehalten?

An derBörse notiert Columbia Property Trust Inc per 19.03.2020, 22:26 Uhr bei 9.41 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Columbia Property Trust Inc auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Columbia Property Trust Inc in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Columbia Property Trust Inc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Columbia Property Trust Inc erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Columbia Property Trust Inc vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (23 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 136,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,73 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Columbia Property Trust Inc erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Columbia Property Trust Inc-Aktie beträgt dieser aktuell 20,8 USD. Der letzte Schlusskurs (9,73 USD) liegt damit deutlich darunter (-53,22 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Columbia Property Trust Inc somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (20,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-51,57 Prozent Abweichung). Die Columbia Property Trust Inc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Columbia Property Trust Inc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.