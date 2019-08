Columbia India Consumer: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Per 31.07.2019 wird für die Aktie Columbia India Consumer am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 37.88 USD angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Columbia India Consumer einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Columbia India Consumer jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Columbia India Consumer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 41,23 USD mit dem aktuellen Kurs (37,88 USD), ergibt sich eine Abweichung von -8,13 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (40,53 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,54 Prozent Abweichung). Die Columbia India Consumer-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Columbia India Consumer. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Columbia India Consumer daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Columbia India Consumer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Columbia India Consumer. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 68,55 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Columbia India Consumer momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Columbia India Consumer weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,37), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Columbia India Consumer wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.